Napoli | tifoso 38enne accoltellato al petto prima della partita

Un 38enne napoletano è stato ferito al torace nei pressi dello stadio Maradona . L'uomo, che era in compagnia di un gruppo di coetanei con bandiere e sciarpe in vista dei festeggiamenti per il, è stato trafitto da una lama all'altezza del petto. La ferita non ha leso organi vitali e il 38enne è stato assistito all'ospedale San Paolo., strade e piazze festanti per il prossibile Scudetto. Una marea gioiosa invade piazza del Plebiscito e via Toledo, dove untravestito da Maradona palleggia per la strada. La città è ...Lo dice il premio Oscar e grandedel, Paolo Sorrentino, ai microfoni di Dazn, nel pre partita della sfida scudetto tra gli azzurri e la Salernitana. "Questoè diverso da quello ...

Stefano De Martino in tribuna d'onore allo stadio Diego Armando Maradona per assistere alla partita tra Napoli e Salernitana. L'ex ballerino di Amici, che indossa per l'occasione la classica sciarpa d ...Il Napoli in questa domenica di fuoco si gioca lo scudetto: intanto un tifoso di 38 anni è stato accoltellato al petto ...