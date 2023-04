Napoli | tifosi a piedi allo stadio in due cortei | installata una bandiera da record a Porta Capuana

Leggi su sportface

(Di domenica 30 aprile 2023) In occasione della partita trae Salernitana, ipartenopei hanno approfittato della decisione del Comune di rendere pedonale gran parte della città e si recherannodivisi in due. Uno della curva A con partenza da Piazza Dante fino a Montesanto. L’altro dei Fedayn della curva B con partenza dall’Arenaccia fino a Garibaldi, poi metropolitana per il Maradona. In città è stata inoltreun’enormedatra le due torri diin cui è l’intera squadra delè riprodotta a grandezza naturale. Inizia ad accendersi l’atmosfera nel capoluogo campano in quella che si preannuncia una giornata indimenticabile. ...