Napoli | Spalletti | 'Per oggi c'era un rischio'

Commenta per primo Luciano, allenatore del, parla ai microfoni di Dazn prima del match con la Salernitana: 'Si cerca di essere coerenti con quello che sé stato il pensiero di tutta la stagione. Noi non ...Lucianoinfatti sta per mettere la firma su un'impresa maestosa, sulla vittoria di un campionato dominato. E così, tutti i riflettori sono puntati su. Compresi quelli di Domenica In ...L' Inter batte la Lazio 3 - 1 e offre alil primo match point scudetto . Dopo questo risultato, infatti, alla squadra diprima con 78 punti (+17 attualmente sulla Lazio, seconda) serve battere la Salernitana, alle 15 al '...

Le parole di Spalletti e Di Lorenzo prima di Napoli-Salernitana Giornata storica a Napoli con lo scudetto a un passo. Basta una vittoria contro la Salernitana ed è fatta Nel prepartita ai microfoni di ...14.48 - Prima del match contro la Salernitana, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn: "Si cerca di essere coerenti con quello che sé stato il pensiero di tutta la sta ...