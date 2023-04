Napoli | Spalletti | «Ho provato sensazioni bellissime Si subisce questo affetto | questo calore»

(Di domenica 30 aprile 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Salernitana Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa.– «Ho. Si, questa voglia. Si vuole essere il sogno dei nostri sportivi che vogliono vedere realizzato. Però poi per portarlo a casa ci sono step da fare non facile, soprattutto inmomento qui che si avvicina diventa un carico emotivo e psicologico ancora maggiore rispetto a una situazione di normalità. E probabilmente noi ...

- Ilè andato a un centimetro dalla festa scudetto, che però è solo rimandata. Il gol di Dia, ... il figlio di, Samuele , su Instagram ha pubblicato un messaggio proprio per ...Però è unche sembra fatto da napoletani. Kvaratskhelia sembra uno studente di ingegneria ... In questo caso c'è la mano di tutti, da De Laurentiis a Giuntoli fino a, la squadra ed i ......ha rischiato anche di perdere la partita (colpo di testa di Bohinen) al culmine di una mischia in area napoletana piena di errori e omissioni. Naturalmente ilavrebbe meritato di ...

Spalletti: “Lo scudetto rinviato allunga il godimento. Faremo gioire tutti, tranne certi cecchini..." La Gazzetta dello Sport

Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, ha parlato dopo la sconfitta con il Sassuolo: "Io sono incazzato ma non è neanche l'unica cosa che provo. Provo anche molto dispiacere, anche per gli stessi raga ..."Sullo slittamento della partita si è già espresso il nostro presidente, come allenatore posso solo aggiungere che questo spostamento ha influenzato la preparazione della partita, i carichi di lavoro ...