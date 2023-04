Napoli sente profumo di scudetto | occhi puntati sulla Lazio

(Di domenica 30 aprile 2023) AGI - La parola d'ordine è una e una sola. Si festeggerà al Maradona, solo e soltanto nel giorno in cui ci sarà certezza. E se tutto andrà come deve andare, ovvero se oggi ilbatterà la Salernitana e lanon riuscirà a superare l'Inter a San Siro, la certezza dellosarà matematica. La prima data utile sarà quella del 7 maggio nello stadio napoletano contro la Fiorentina. Ed è lì, in quel momento, probabilmente già da campioni d'Italia, che le due curve, la A e la B, manifesteranno a pieno la loro gioia per il terzo. Preparativi top secret per le coreografie Coreografie che sono ancora in cantiere, alle quali la società Calcio, con il presidente Aurelio de Laurentiis, vorrebbe partecipare economicamente. Sciarpe e bandiere, innanzitutto, ma anche uno grandissimo ...

...una Salernitana imbattuta da otto partite e che dopo la bella vittoria con il Sassuolopiù ...Live del giorno su Calciomagazine SERIE A 12.30 Inter - Lazio 15.00 Cremonese - Hellas Verona- ...Ma come non vedere la grande occasione legata a questo momentosta dando prova, tramite la ... Intanto, senza il complesso di chi sii riflettori addosso ma per noi stessi, cerchiamo di ...Per chi lo tifa, ilnon è una squadra e stop. È una fede incrollabile, un riferimento ... Lo è anche per chi, come me, partenopeo purtroppo non è ma ci si. Anche per chi, come me, quando ...

Spalletti sente profumo di scudetto: "Rivincita Mi hanno sempre detto di non aver vinto, ma valeva la pena aspettare..." La Gazzetta dello Sport

La Salernitana si appresta a scendere in campo contro il Napoli per una gara decisiva per la squadra partenopea. In caso di vittoria, gli azzurri ...Azzurri a un passo dallo scudetto, ma l’ex capitano mette in guardia: «La Salernitana non farà da vittima sacrificale» ...