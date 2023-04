Napoli | scudetto in albergo se la Lazio non vince col Sassuolo

Leggi su napolipiu

(Di domenica 30 aprile 2023) La Juve pareggia con il Bologna. Se lanon batte ilallora illogià mercoledì 3 maggio 2023. Ilsi avvicina alla conquista dello. A facilitare gli azzurri il pareggio della Juve contro il Bologna. I bianconeri a avrebbero potuto avvicinare la capolista a 17 punti di svantaggio, ma non è accaduto. A questo punto ilpuò festeggiare logià mercoledì prossimo. Infatti se lanon dovessere colallora sarà matematicamente campione d’Italia. Per ironia della sorte ilpotrebbere loin, dopo averlo perso in ...