Napoli-Salernitana | tanti tifosi azzurri fuori al Maradona | è festa grande a Fuorigrotta VIDEO

è già iniziata. Sono tantissimi i tifosi che all'esterno dello stadio Maradona stanno già festeggiando con fumogeni, bandiere e cori, a diverse ore dal fischio d'inizio del match, in programma alle ore 15. I tornelli apriranno alle ore 12, ma la grotta è stata presa di mira dai tifosi sin dalle prime ore del mattino. Un bellissimo spettacolo tutto azzurro pronto a sostenere la squadra in questa giornata storica.

I giochi per la Serie A 2022 - 2023 si possono chiudere in caso di vittoria della squadra di Spalletti sulla Salernitana (match delle 15) e di mancato successo della Lazio con l'Inter (match delle 12.30). In città fervono i preparativi e il centro sarà chiuso al traffico. Il Napoli spera di vivere una giornata che attende da 33 anni. Gli azzurri scendono in campo alle 15 ospitando la Salernitana al Maradona per il primo match point scudetto. La vittoria contro i granata...

Napoli è come una bottiglia di champagne che è stata agitata prima di essere stappata: pronta a esplodere di gioia. L'importante è che le bollicine non tracimino fino a diventare un fiume… A San Siro si disputa Inter-Lazio. Partita chiave per la zona Champions, soprattutto per i nerazzurri scivolati al settimo posto.