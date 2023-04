Napoli-Salernitana | Spalletti chiede massima concentrazione

Ilospita alle 15 al Maradona la, una sfida inizialmente in programma sabato 29 e rinviata di 24 ore per motivi di ordine pubblico. Prima però i tifosi partenopei devono attendere ...Dopo il fischio finale di, in caso di risultati a favore, ci sarà l'inizio dei festeggiamenti veri e propri in ogni parte di, specialmente nei punti nevralgici. Per ...'Fare didattica ultimamente è quasi passato in secondo luogo', spiega la docente , 'perché loro parlano spesso dele considerano Maradona, malgrado gli anni passati, ancora un loro beniamino. ...

Napoli-Salernitana si giocherà domenica alle 15 per «motivi di ordine pubblico». La gara si disputerà al termine di Inter-Lazio, in programma alle ore 12,30. Lo ha deciso il… Leggi ...UDINE - Alta tensione anche a Udine in vista dello scudetto del Napoli, che ormai sembra ad un passo. Le forze dell'ordine sono in allerta, soprattutto dopo una nota comparsa sui ...