Napoli-Salernitana | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

(Di domenica 30 aprile 2023) Ile isudi, match valido per la trentaduesima giornata di. Al Maradona è qui la festa, forse: se la Lazio non vince a Milano all’ora di pranzo, ecco che i partenopei in caso di vittoria andrebbero a conquistare aritmeticamente lo scudetto, dunque atmosfera da brividi. Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 30 aprile, chi vincerà?sarà visibile sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. SportFace.

la festa è già partita. Timidamente, ormai da settimane una volta capito da che parte stesse ... nemmeno il fatto che comunque non bisogna soltanto battere la, ma prima di scendere ...... allora sì che ilavrebbe il destino nelle proprie mani già oggi, in occasione del derby contro la. Questione di lana caprina Non tanto, perché la città è vestita a festa ormai da ...Se gli incastri andranno al posto giusto, con ilche vince contro lae l'Inter che ferma la Lazio, il titolo di campioni d'Italia sarà matematicamente della squadra di Luciano ...

Napoli-Salernitana live dalle 15, gli azzurri si ritrovano all'hotel Gli Dei di Pozzuoli ilmattino.it

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, starebbe organizzando in gran segreto una festa in caso di vittoria dello Scudetto contro la Salernitana: "In caso ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...