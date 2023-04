Napoli-Salernitana | migliaia di tifosi già allo stadio | alle 12 l’apertura dei cancelli

(Di domenica 30 aprile 2023) In attesa deldei, prevista per le ore 12,didelsi sono già radunati fuori dMaradona. La città può infatti tornare a festeggiare lo scudetto 33 anni dopo l’ultima volta, ma deve sperare che la Lazio non batta l’Inter estesso tempo che i partenopei sconfiggano la. I sostenitori delovviamente se lo augurano e seguiranno sul cellulare la sfida Inter-Lazio prima di concentrarsi sul match del Maradona. La zona intorno all’impianto è stata pedonalizzata e tutti isi sono recaticon i mezzi pubblici. SportFace.

