Napoli-Salernitana | il primo tempo finisce 0-0

(Di domenica 30 aprile 2023) Alle ore 15 avrà inizio allo Stadio Diego Armando Maradona, match valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. Gli uomini di Luciano Spalletti potrebbero festeggiare con una vittoria contro i corregionali con ben sei giornate di anticipo la vittoria dello Scudetto. Tutto però dipende dal risultato di Inter-Lazio, al momento con la squadra ospite avanti per 0 a 1. Infatti in caso di sconfitta o di pareggio di quest’ultimi ilsarebbe matematicamente Campione d’Italia dopo 33 lunghi anni.Serie ALe scelte di Spalletti contro laRese ufficiali le formazioni scelte da Luciano Spalletti e Paulo Sousa. Eccole di seguito illustrate:(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Osimhen. FLOP: Lozano. VOTI: A fine ...Scudettodiretta, 0 - 0 con la: basta una vittoria per diventare Campione d'Italia Dopo ave annunciato i nomi degli 'eroi' partenopei che stanno per scendere in campo con la ...Manca poco alla partita trae nel capoluogo campano i tifosi hanno già iniziato ad affollare le strade per la possibile festa Scudetto degli azzurri. Nel caso in cui la squadra di Spalletti dovesse vincere, ...

LIVE Napoli-Salernitana 0-0 La Gazzetta dello Sport

“Questa giornata è una delle cose più emozionanti della mia vita. Ho pensato seriamente che potesse essere l’anno giusto in Milan-Napoli, al gol di Simeone ed ho capito che la squadra sapeva vincere a ...Il Napoli affronta la Salernitana nel match che vale lo scudetto. La vittoria nel derby campano, dopo la sconfitta della Lazio sul campo dell’Inter, consentirebbe agli azzurri di conquistare il tricol ...