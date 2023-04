Napoli-Salernitana | il gol di Dia che ha ammutolito il Maradona E intanto Salerno festeggia – Il video

(Di domenica 30 aprile 2023) Sembrava fatta per ilche per 20 minuti ha avuto le mani sul suo terzo scudetto, a 33 anni dall’ultimo, quando tra le fila dei partenopei militava ancora Diego Armando, a cui ora è intitolato lo stadio cittadino. Minuti di canti e di festa (solo rimandata dalla matematica) che sono stati temporaneamente taciuti dalla rete del senegalese Boulaye Dia. Mentre asi dovrà attendere ancora per dare sfogo alla gioia, 50 chilometri più a sud, i tifosi dellaurlano e intonano cori sul lungomare della città. Il silenzio che attanagliava il centro si è sciolto mentre cresce la consapevolezza di poter evitare la retrocessione. Tutt’altra scena al, dove la rete dell’attaccante 26enne hai tifosi azzurri, rimasti in silenzio di fronte al gol, ...

AGI - La 'calata' dei tifosi è cominciata appena finito il pranzo domenicale. Tutti in strada, in ordine sparso, ma tutti diretti in centro. Chi non è riuscito a trovare un biglietto utile per la ...... vicino a Union Square, i tifosi delhanno sognato la festa scudetto , esultato al gol dell'uno a zero e poi vissuto un po' di delusione alla rete del pareggio della. Tra i tifosi ...Ochoa è il muro dei cilentini, che strappano nel finale un punto grazie a bomber Dia: ilrimanda la festa per il suo 3o ...

Napoli - Salernitana (1-1) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Alex Meret, calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro la Salernitana. ' C'è del rammarico perchè volevamo festeggiare a casa nostra davanti ai ...Festa rimandata. A Napoli era tutto pronto, dopo la vittoria dell'Inter contro la Lazio. E invece la Salernitana fa il dispetto: è 1-1 al Maradona. Succede… Leggi ...