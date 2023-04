Napoli-Salernitana | i convocati | Simeone torna a disposizione di Spalletti

...oggi per il: gli azzurri devono sperare che nella partita delle 12.30 la Lazio non vinca in casa dell'Inter, per poi scendere in campo alle 15 allo stadio Maradona e battere la. In ...Il quotidiano specifica che Sorrentino intenderebbe girare alcune scene proprio negli istanti del dopo partita. Infatti se gli azzurri vincessero il match sarebbero ...... dove sorge lo stadio Maradona, epicentro della giornata fino alle 17 quando ci sarà il fischio finale diche, contestualmente a Inter - Lazio , deciderà se il tricolore tornerà ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Scudetto Napoli, attesa per il risultato di Inter-Lazio. Migliaia davanti al Maradona LIVE ...All'attaccante nigeriano, simbolo del Napoli, i tifosi hanno dedicato gadget, torte e pizze. Uno dei segreti del capocannoniere della serie A è l'alimentazione che rappresenta un mix di specialità cam ...