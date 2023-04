Napoli - Salernitana | esplode la festa | ma a Salerno per l' arrivo della squadra granata

Per Boulaye Dia la rete dell'1 - 1 contro ilal Maradona " che ha rimandato la festa scudetto " è la dodicesima stagionale. L'attaccante senegalese classe 1996 è arrivato allain ...Migliaia di tifosi questa sera si sono radunati a Salerno all'esterno dello stadio Arechi per accogliere laal rientro dae festeggiare il pari conquistato al Maradona . Un risultato storico per la squadra di Paulo Sousa che, grazie al nono risultato utile consecutivo, è ad un passo dalla ...Altre notizie su:scudetto

Napoli-Salernitana 1-1: festa scudetto rimandata per gli azzurri. Dia gela il Maradona all'84' RaiNews

StampaPioggia di polemiche, in queste ore nei confronti del conduttore di una Tv partenopea Lucio Pierri. Subito dopo il goal del pareggio della Salernitana contro il Napoli al Maradona, ha esclamato ...Lite per motivi di viabilità prima del derby campano Napoli-Salernitana. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, mentre la folla di tifosi azzurri festanti era in attesa di entrare allo stadio Marad ...