Napoli-Salernitana | dove vederla in tv e streaming

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 30 aprile 2023) Aè tutto pronto per festeggiare il terzo scudetto, a distanza di 33 anni dall’ultimo trionfo in Seria A. A poche ore dal fischio di inizio, i tifosi azzurri si stanno già recando allo Stadio Maradona muniti di sciarpe e bandiere. Per chi non potrà andarci, è possibile guardare il derby campano in tv. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.