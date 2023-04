Napoli-Salernitana | Decibel Bellini annuncia | “Accadrà al Maradona prima della partita”

(Di domenica 30 aprile 2023) È arrivata domenica 30 aprile, è arrivato il giorno tanto atteso che tutti i tifosi delattendono ormai da 33 anni a questa parte. Oggi la squadra di Luciano Spalletti potrebbe scrivere la storia, conquistando il terzo scudettostoria del club. Appuntamentoalle ore 12:30, quando a San Siro andrà in scena Inter-Lazio,in cui i tifosi partenopei dovranno fare il tifo per i nerazzurri (basterebbe anche un pareggio). Alle ore 15, invece, allo stadio Diego Armandogli azzurri affronteranno ladi Paulo Sousa e lì servirà assolutamente vincere. Di Lorenzo(Foto: SSC) Alsono attesi quasi 55 mila spettatori, lo stadio è andato sold out ...

Lo stato di necessità in materia di organizzazione del servizio d'ordine a, ravvisato dalle autorità di polizia e dalla prefettura, ha fatto slittare a oggi pomeriggioin programma ieri. Rispettando il calendario del calcio, le forze dell'ordine sarebbero state impegnate due giorni: ieri pere oggi per la possibile festa ...Ultime notizie- C'è attesa in città pere in caso di esito positivo (favorevole per gli azzurri) anche di Inter - Lazio , per la festa che organizzerà la SSCsubito dopo il fischio finale al Maradona. Ne parla l'...(Photo by Isabella BONOTTO / AFP) Lo scudetto che ilprobabilmente vincerà oggi matematicamente, dopo, mette d'accordo tutti, scrive la Gazzetta dello Sport: è un primato ...

L'attesa è finita. Oggi è il giorno in cui il Napoli e l'intera città potrebbero festeggiare uno scudetto che manca da 33 anni.La Repubblica ha svelato cosa potrebbe accadere in caso di vittoria dello Scudetto del Napoli contro la Salernitana: "Ma prima è previsto un lungo ceriminoniale al Maradona, se gli azzurri batteranno ...