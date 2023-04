Napoli-Salernitana | cambio pallone dopo il gol | ecco perché

(Di domenica 30 aprile 2023)che cosa è successola rete segnata da Olivera: la motivazione. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ilrinvia forzatamente la festa scudettoil clamoroso 1-1 contro la. Il tricolore, atteso33 anni, è rimandato al prossimo impegno contro l’Udinese. La rete segnata da Olivera sugli sviluppi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La festa scudetto delè ufficialmente rimandata alla prossima giornata di campionato. Contro laè solo 1 - 1 La festa scudetto delè ufficialmente rimandata alla prossima giornata di campionato. Dopo la vittoria di oggi dell'Inter contro la Lazio, agli azzurri bastava vincere ...... ed ho capito che la squadra sapeva vincere anche come ha fatto la Juventus in passato - ha detto Sorrentino ai microfoni di Dazn, allo stadio per la gara con la- Questoè diverso ...L'ultimo ostacolo è la: il derby campano iniziato alle 15 in uno stadio Maradona strapieno e tutto azzurro. Con un successo,campione d'Italia.verso lo scudetto - La Festa ...

Napoli - Salernitana (1-1) Serie A 2022 la Repubblica

La Salernitana ferma gli azzurri sull'1-1 e rimanda la festa scudetto. Seconda sconfitta di fila per i biancocelesti che cadono a San Siro contro l'Inter. A Baku trionfo Red Bull. In Spagna torna a vi ...Dura 22 minuti l'euforia dei tifosi azzurri allo Stadio e per la città. Al gol di Dia cala improvvisamente il gelo anche se, al fine del match, sono tanti gli applausi per la squadra di Spalletti. Tut ...