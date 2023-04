Napoli - Salernitana 1 - 1 | rivivi la diretta della partita LIVE

(Di domenica 30 aprile 2023) Festa rimandata per il. Gli azzurri non diventano quest'oggi campioni d'Italia al termine del derby con la: serviva un successo che non è arrivato, visto che al Maradona è ...

Guillermo Ochoa, portiere della, ha parlato a DAZN al termine della partita pareggiata oggi contro ilGuillermo Ochoa, portiere della, ha parlato a DAZN. PAROLE - "Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile, fino alla fine. Mi spiace per ilche ha fatto una grande ..., 30 aprile 2023 Dopo il pareggio delcontro lai tifosi lasciano piazza San Domenico, dove assistevano alla partita, un po' delusi: "L'Inter aveva fatto il suo dovere, ma la festa è solo rinviata" dicono con un po' di ..., 30 aprile 2023 I tifosi applaudono alla fine della partita. Il pareggio ha rinviato la festa scudetto. Ecco le immagini.

Napoli - Salernitana (1-1) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Festa rimandata. A Napoli era tutto pronto, dopo la vittoria dell'Inter contro la Lazio. E invece la Salernitana fa il dispetto: è 1-1 al Maradona. Succede… Leggi ...Il Napoli non è riuscito a festeggiare il suo terzo scudetto in questa domenica. La città era allestita appositamente per un’esultanza attesa 33 anni, ma gli azzurri non sono stati in grado di battere ...