Napoli-Salernitana 1-1 | Meret | “Manca un piccolo passo” Ochoa | “Pareggio meritato”

(Di domenica 30 aprile 2023) “C’è rammarico perché volevamo festeggiare davanti ai nostri tifosi e alle nostre famiglie”. Questa tutta la delusione di Alexdopo ilcasalingo del suocontro la. “Oggi si respirava un’aria diversa. È un peccato, perché siamo andati in vantaggio. Poi è arrivata una grande giocata di Dia. Ora cisolo un– ha aggiunto ai microfoni di Dazn – In questi giorni si percepisce la vicinanza della città, che vuole vivere un momento cheda tanto tempo. Oggi i tifosi ci hanno spinto per 90 minuti e si meritano una grande gioia – aggiunge il portiere azzurro -. A Udine ci sarà sicuramente la mia famiglia. C’è un grande spirito di squadra tra di noi, dove ognuno si mette a disposizione del compagno. ...

La Salernitana rovina la festa scudetto del Napoli. Al Maradona, dopo la sconfitta della Lazio a San Siro, la squadra di Luciano Spalletti non va oltre l'1 - 1 contro la formazione di Paulo Sousa. Un uomo è stato accoltellato a Napoli dopo una lite nata per motivi di viabilità mentre andava allo stadio per la partita con la Salernitana. L'uomo, visitato all'ospedale San Paolo, ha riportato ferite guaribili in una decina di giorni. Boulaye Dia della Salernitana all'84' gela lo stadio Maradona e segna al Napoli un gol fantastico dell'1 - 1 che posticipa la festa scudetto.

Il Napoli non va oltre il pari al Maradona contro la Salernitana e deve rimandare la festa per l'aritmetico Scudetto: 1-1 il risultato finale. L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, a Dazn: «L'ultimo chilometro è sempre il più faticoso a livello mentale. La Salernitana si è chiusa a riccio e siamo stati un po' ingenui sul gol preso».