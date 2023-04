Napoli-Salernitana 1-1 | festa scudetto rinviata | tensione tifosi-polizia

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 30 aprile 2023) Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, deflusso regolare Momenti difrae alcunifuori dallo stadio Maradona al termine della partita tra, finita 1-1. Il pareggio costringe gli azzurri a rinviare lae carabinieri sono intervenuti per tenere i supporters partenopei distanti dalle cancellate. Isono poi defluiti senza particolari disordini.– “Abbiamo un sogno nel cuore.torna campione”. Ma pernon è stata la giornata giusta per festeggiare il terzo. Bisognerà attendere ancora per il trofeo numero ‘tre’ dopo il 1987 e 1990, numero che ...