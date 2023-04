(Di domenica 30 aprile 2023) . In rete per gli azzurri al 62? Olivera, mentre per i granata di Dia all’84’1-1 eal prossimo turno di campionato. A “rovinare” laazzurra un gran gol di Dia che regala un pareggio d’oro alla. Gli azzurri dovranno quindi aspettare almeno fino a giovedì, quando scenderanno in compaio contro l’Udinese nella Dacia Arena, per festeggiare il terzo campionato della loro storia. Di Lorenzo e compagni hanno messo alle corde gli avversari sin dai primi minuti di gioco e hanno trovato il vantaggio con un colpo di testa di Olivera al 62?. Per laci ha pensato Dia, che con uno splendido tiro a giro all’84’ ha pareggiato la partita e gelato il Maradona. Lascia un like ...

- Festa solo rimandata per il, al quale non è bastato il pari contro laal 'Maradona' per conquistare aritmeticamente lo scudetto con sei giornate di anticipo. Un altro match - point arriverà già nella sfida ...- Brutte notizie arrivano da. Un uomo è stato infatti accoltellato al torace (lato destro) , al culmine di una lite per ... per la partita dei partenopei contro la. Gli ...- Festa rimandata per il, a cui non è bastato il pari al Maradona contro laper festeggiare aritmeticamente lo scudetto nonostante il ko della Lazio in casa dell'Inter . I biancocelesti sono ora a - 18 con ...

Napoli-Salernitana 1-1: festa Scudetto rimandata per gli azzurri. Dia gela il Maradona all'84' RaiNews

Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alla vigilia del match che potrebbe assegnare lo scudetto al Napoli Ad un passo dallo scudetto. Domani il Napoli potrebbe cucirsi in maniera… Leggi ...Festa scudetto rinviata. Il Napoli pareggia 1-1 in casa con la Salernitana nel match valido per la 32esima giornata e perde la chance di festeggiare già oggi il titolo di campione d’Italia 2022-2023.