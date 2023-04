Napoli-Salernitana 1-1 | a Salerno urla e cori per il gol del pareggio di Boulaye Dia

...30 Novara - Conegliano 1 - 3 19:30 Bergamo - Pinerolo 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Inter - Lazio 3 - 1 15:00 Cremonese - Verona 1 - 1 15:001 - 1 15:00 Sassuolo - Empoli 2 - 1 18:...- Delusione. Il gol di Dia a 6' dalla fine beffa gli azzurri e rinvia la festa scudetto. Queste le parole di Spalletti al termine del pareggio contro la ...Dopo la vittoria dell'Inter sulla Lazio per 3 a 1, la conquista del terzo scudetto per il, oggi, sembrava più probabile, ma i partenopei, nel derby campano con lahanno pareggiato 1 - 1 e la festa per lo scudetto è rinviata. Vincendo, sarebbero stati matematecamente ...

Napoli - Salernitana (1-1) Serie A 2022 la Repubblica

La Salernitana ferma gli azzurri sull'1-1 e rimanda la festa scudetto. Seconda sconfitta di fila per i biancocelesti che cadono a San Siro contro l'Inter. A Baku trionfo Red Bull. In Spagna torna a vi ...Festa scudetto rimandata per il Napoli, che non va oltre l'1-1 casalingo contro la Salernitana e deve aspettare qualche altro giorno per festeggiare uno scudetto ormai vicinissimo. Manca ancora la ...