Napoli-Salernitana 0-0 | il match scudetto in diretta

(Di domenica 30 aprile 2023) Gli azzurri campioni d'Italia con una vittoria nel derby campano Ilaffronta lanelche vale lo. La vittoria nel derby campano, dopo la sconfitta della Lazio sul campo dell’Inter, consentirebbe agli azzurri di conquistare il tricolore, il terzo nella storia del club. LA PARTITA – La formazione di Spalletti carica subito a testa bassa: fuga di Lozano e cross, Osimhen non trova la porta al 3?. Il copione viene proposto anche al 7?: stavolta l’attaccante nigeriano spedisce verso i pali, ma Ochoa non ha difficoltà a bloccare. Si gioca solo nella metà campo della, che riesce a rimanere ordinata e compatta chiudendo gli spazi. Gli azzurri gestiscono il possesso del pallone ma faticano a trovare varchi. I partenopei provano a sfruttare le palle inattive. Al 23? ...

Scudettodiretta, 0 - 0 con la: basta una vittoria per diventare Campione d'Italia Dopo ave annunciato i nomi degli 'eroi' partenopei che stanno per scendere in campo con la ...Manca poco alla partita trae nel capoluogo campano i tifosi hanno già iniziato ad affollare le strade per la possibile festa Scudetto degli azzurri. Nel caso in cui la squadra di Spalletti dovesse vincere, ......

Sarà oggi il giorno in cui il Napoli vincerà lo scudetto L'aritmetica lo rende possibile, ma per il terzo tricolore nella storia del club serviranno… Leggi ...Finisce 0-0 il primo tempo tra Napoli e Salernitana, non si sblocca il match del Maradona. Squadre negli spogliatoi. 45' - L'arbitro concede un minuto di recupero. 43' - Di Lorenzo riceve sul lato des ...