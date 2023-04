Napoli-Salerninata | torna Rrahamani In attacco Osimhen e Kvara per lo scudetto

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 aprile 2023) Ilha ufficializzato l’undici con cui scenderà in campo contro la Salernitana al Maradona nella sfida che potrebbe significare la matematica vittoria dello, se la Lazio non vincesse a Milano contro l’Inter Tra i pali Meret, linea difensiva composta da Rrahmani e Kim al centro, Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. In mediana Lobokta in cabina di regia con Anguissa e Zielinski ai lati. Tridente con Lozano etskhelia ai lati di(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano,tskhelia. All. Spalletti. L'articolo ilsta.