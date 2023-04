Napoli pareggia con la Salernitana | festa scudetto rimandata Ecco lo stadio pieno visto dall' alto

La festa appena cominciata è già finita. Anzi, rimandata. La Salernitana con un gol di Dia nel finale della partita, chequello messo a segno da Olivera al 17' della ripresa, beffa ile costringe a rinviare, almeno di quattro giorni, i festeggiamenti scudetto che erano stati preparati dall'intera città e ...- Festa rimandata per il, cheper 1 - 1 in casa con la Salernitana senza riuscire a conquistare i tre punti che gli sarebbero aritmeticamente valsi il terzo scudetto della storia. La sfida si decide nella ...Con un grandissimo sinistro il senegalese Diai conti. La festa è rinviata a giovedì 4 ... Primo tempo Al 2' arriva la prima occasione per il. Cross dalla destra di Lozano per la testa ...

Diretta Napoli-Salernitana 1-1: festa rimandata per gli azzurri Corriere dello Sport

(Adnkronos) – Momenti di tensione fra polizia e alcuni tifosi fuori dallo stadio Maradona al termine della partita tra Napoli e Salernitana, terminata 1-1. Il pareggio costringe gli azzurri a rinviare ...A questo punto il Napoli può diventare campione d'Italia tra mercoledì 3 e giovedì 4 maggio: ecco le combinazioni ...