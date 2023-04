Napoli pareggia con la Salernitana | festa rinviata

(Di domenica 30 aprile 2023) Dopo la vittoria dell'Inter sulla Lazio per 3 a 1, la conquista del terzo scudetto per il, oggi, sembrava più probabile, ma i partenopei, nel derby campano con lahannoto ...

- Dopo la vittoria dell'Inter sulla Lazio per 3 a 1, la conquista del terzo scudetto per il, oggi, sembrava più probabile, ma i partenopei, nel derby campano con la Salernitana hanno ...Festa scudetto quindi rimandata,e i suoi tifosi devono attendere ancora. Cremonese - Verona 1 - 1 La Cremonese1 - 1 contro il Verona in uno scontro importante per la lotta alla ...Dia riceve palla sulla destra, si beve Osimhen rientrando proprio col piede destro e poi scarica il sinistro che gela il Maradona e tutta. Al minuto 84 la Salernitanail vantaggio di testa di Olivera, porta a casa un punto pesantissimo per la salvezza (espulso Sousa nel finale) e rinvia la festa scudetto degli azzurri ...

Diretta Napoli-Salernitana 1-1: festa rimandata per gli azzurri Corriere dello Sport

NAPOLI – Il Napoli pareggia al Maradona 1-1 con la Salernitana, e deve rinviare la festa scudetto. A sei giornate dalla fine, la squadra di Spalletti e’ prima con 79 punti, davanti alla Lazio a 61. Il ...Sciupata (e rinviata) la possibilità della festa scudetto già contro la Salernitana, il Napoli ci proverà giovedì contro l'Udinese ...