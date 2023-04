Napoli pareggia con la Salernitana | cosa deve succedere per vincere scudetto

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 30 aprile 2023) Non è il giorno della matematica vittoria per il. Un pareggio inaspettato chiude il derby campano disputatosi oggi, 30 aprile, allo stadio Maradona. Il goal al 84? di Boulaye Dia fa sì che i festeggiamenti per il Terzovengano rimandati di qualche giorno. Adesso la data non dipende più solo dalla squadra di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.