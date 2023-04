Napoli oggi Campione d' Italia? Tutto pronto per la festa |  le combinazioni e cosa succederà

Pino Daniele capirà:si concederà una licenza calcistica e proverà a indossare soltanto tre dei mille colori. Verde, bianco e rosso: altro da aggiungere Beh, in verità sì: lui, lo scudetto. Un sogno che...... Alberto Rimedio - In studio: Claudio Marchisio, Carolina Morace, Lia Capizzi e Anna QuilesSU ... In scaletta 3 partite di Serie A e 2 di Serie B:- Salernitana; Sassuolo - Empoli; Cremonese ...CRONACA E COMMENTO Come all'andata, Adriana Gomes segna e fa felice il. Il gol di allora valse un punto,ne vale tre, punendo forse troppo severamente una San Marino Academy autrice di un ...

Napoli-Salernitana, la diretta: spostata la data, parla De Laurentiis Corriere dello Sport

Il Rinascimento meridionale è in questi giorni, a Napoli, fino al 25 giugno 2023. Scritto così, il titolo della mostra sembrerebbe dire, a una lettura frettolosa, che gli Spagnoli, venendo a Napoli, ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...