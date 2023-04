Napoli | le lacrime di Osimhen e dei tifosi dopo la beffa scudetto | FOTO

(Di domenica 30 aprile 2023) Delusione in casa, la squadra di Luciano Spalletti non è andata oltre il pareggio nel match della 32ª giornata del campionato di Serie A contro la Salernitana. La gara del ‘Maradona’ ha regalato emozioni soprattutto nel secondo tempo,l’iniziale vantaggio di Olivera gli ospiti sono stati in grado di raggiungere il pareggio con Dia. La vittoria delloè solo rimandata, l’aritmetica potrebbe arrivare già dal prossimo turno infrasettimanale contro l’Udinese. La festa deiè stata bloccata sul più bello, i supporter azzurri si sono dimostrati maturi al termine del match: “vinceremo il tricolor”, il coro al termine della partita. Leggi anche LE COMBINAZIONI DEL, festarimandata: le ...

Daniele 'Decibel' Bellini, lo speaker del Maradona, piange di commozione quando Diletta Leotta lo coinvolge nella diretta prepartita di Dazn. A consolarlo anche l'ex giocatore del, Christian Maggio, di cui tante volte ha urlato il nome dopo le reti segnate nello stadio di ...- Festa solo rimandata per il, al quale non è bastato il pari contro la Salernitana al 'Maradona' per conquistare aritmeticamente lo scudetto con sei giornate di anticipo. Un altro match - point arriverà già nella sfida ...Ma pernon è oggi la giornata giusta per festeggiare il terzo scudetto, non è bastata la vittoria dell'Inter sulla Lazio per festeggiare a causa del pareggio incassato in casa con la ...

Il centravanti nigeriano inconsolabile dopo il pari al Maradona contro la Salernitana, che costringe gli azzurri a rinviare la festa per il loro terzo tricolore: cosa è successo ...