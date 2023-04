Napoli | la festa Scudetto è già iniziata! Decorazioni speciali e tifosi in strada | FOTO

(Di domenica 30 aprile 2023) E’ tutto pronto aper una grande! Nel caso in cui l’Inter dovesse vincere, nel match delle 12.30, contro la Lazio, ed il club partenopeo vincere contro la Salernitana, al Maradona, tutta la campania e i napoletani di tutto il mondo daranno il via ad una megaè già pronta, con zone già allestite ae igià in clima vittoria. Treni decorati, piaze gremite e tanto altro:è uno spettacolo! L'articolo, laè giàinCalcioWeb.

... era una veradel popolo. Questa volta ci sarà invece un mischione, sfileranno anche stranieri vestiti da tifosi del'. Chi si merita la foto di copertina 'Osimhen, senza dubbi. Lo trovo ...Scudetto2023, lae la lunga attesa: tutte le ultime notizie in diretta Champions, il quarto posto in Serie A può non bastare: tutte le combinazioni Nervi tesi in casa Juventus : la lite ...Da giorni se ne dicono di tutti i colori. Nel senso dell'armocromia, parola che ha fatto irruzione nel dibattito politico e di costume, da quando Elly Schlein, nuova segretaria del Partito Democratico,...

Napoli, è già festa nei quartieri: un finto Maradona palleggia tra i fumogeni. E spunta Roberto Fico Repubblica TV

Tutta Napoli è già in festa: clima di gioia a poche ore dalla sfida con la Salernitana. Atmosfera da brividi in attesa dello Scudetto ...(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Una voragine si è aperta nella mattinata di oggi in piazza Lala, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, a poche centinaia di metri dallo stadio Maradona dove alle 15 si ...