Napoli | la festa è rimandata | la Salernitana strappa il punto al Maradona

scudetto rimandata per il, che non va oltre l'1 - 1 casalingo contro la Salernitana e deve aspettare qualche altro giorno per festeggiare uno scudetto ormai vicinissimo. Manca ancora la ...17.03 Serie A:solo 1 - 1,rinviata Il 'Maradona' è vestito ama ladel, pronta a scattare, è rinviata almeno a giovedì (gara di Udine): con la Salernitana beffardo 1 - 1. Azzurri in costante pressione, compatti gli ospiti che però faticano a salire. Al 2'...Festoni, bandiere e centinaia di migliaia di persone in città, tra capelli azzurre e magliette del: ma alla fine la grandeè ...

Napoli, è già festa nei quartieri: un finto Maradona palleggia tra i fumogeni. E spunta Roberto Fico Repubblica TV

Tutto, oggi, al Maradona racconta questo: dopo il 3-1 dell'Inter sulla Lazio il Napoli ha la possibilità, coi tre punti contro la Salernitana, di raggiungere il terzo Scudetto con certezza matematica ...La Lega ha ratifictoa lo spostamento della partita Napoli-Salernitana e ha allontanato di qualche ora il momento in cui potenzialmente potrebbe avere inizio la festa dello… Leggi ...