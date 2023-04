Napoli | in tre in motorino contromano | minorenni investono un carabiniere

Per il carabiniere investito, accompagnato in pronto soccorso, una prognosi digiorni per le lesioni riportate nell'impatto. Il commento di Salvini Sulla vicenda si è espresso anche il ministro ...punti fondamentali per la corsa alla prossima Champions League. Ora tutti i riflettori si ... ma in particolare concede il primo match point Scudetto al, che vincendo con la Salernitana più ...Questa notte i carabinieri della stazione di Chiaia, a, hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni un 15enne incensurato, ... Isono caduti a terra dopo l'impatto e l'altro ...

Napoli, tre adolescenti su scooter contromano: investono un carabiniere che tenta di fermarli Il Fatto Quotidiano

La Lega ha ratifictoa lo spostamento della partita Napoli-Salernitana e ha allontanato di qualche ora il momento in cui potenzialmente potrebbe avere inizio la festa dello… Leggi ...84' - GOL DELLA SALERNITANA! Dia punta Osimhen all'altezza del lato destro dell'area di rigore, converge verso il centro e fa partire una conclusione col mancino che supera Meret. 83' - Doppio cambio ...