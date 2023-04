Napoli | il prefetto | «Dimostriamo di essere campioni di civiltà»

(Di domenica 30 aprile 2023) Le parole di Claudio Palomba,di, sulla festa scudetto che si potrebbe tenere in città tra poche ore Claudio Palomba,di, ha parlato a Il Mattino. PAROLE – «Abbiamo allestito novanta varchi per la grande zona rossa, quella destinata a diventare isola azzurra nella speranza che oggi la matematica assegni lo scudetto al. Ci sono circa 2000 uomini in più in città a garantire il controllo dell’ordine pubblico, ma sappiamo che la grande festa potrebberinviata a metà settimana. E in quel caso, verrebbe meno l’esigenza di blindare la città fino all’alba di domani mattina. Un consiglio? Più che consigli da dare, da napoletano ho una certezza: come è accaduto in occasione del primo e del secondo scudetto,di ...

Napoli, 30 aprile 2023 - Tutto pronto a Napoli per il pomeriggio che potrebbe sancire la matematica conquista del terzo scudetto. La città si è svegliata in un clima di trepidante attesa, tra striscio ...