Napoli | i convocati per la Salernitana | due assenze per Spalletti

(Di domenica 30 aprile 2023)per il prossimo match di Serie A contro la: la decisione di Lucianosugli infortunati Ilha diramato la lista deiper il match contro la. Con 3 punti ed una non vittoria della Lazio sul campo dell’Inter, gli azzurri si laureerebbero campioni d’Italia. Ancora fuori Mario Rui e Politano. Portieri: Gollini, Marfella, Meret.Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka.Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Raspadori, Simeone.

per il prossimo match di Serie A contro la Salernitana: la decisione di Luciano Spalletti sugli infortunati Ilha diramato la lista deiper il match contro la ......ci andiamo" dicono i sindacati alla vigilia dell'incontro ma "è chiaro che esserela ... di sabato e fino a fine maggio (a Bologna il 6, a Milano il 13 e ail 20), proprio per chiedere ...... se tutti gli incastri andranno al posto giusto, potrebbe regalare alla matematica certezza della vittoria dello scudetto . Il club di De Laurentiis ha pubblicato l'elenco deidi ...

Napoli, i convocati per la Salernitana: torna Simeone, ma ci sono due assenti Corriere dello Sport

È una domenica particolare, diversa da tutte le altre. Per la squadra del Napoli, per la città e per Luciano Spalletti. Manca soltanto un passo, possono bastare 90', al ...Ecco i convocati ufficiali della partita che si disputerà tra Napoli e Salernitana, 32ª giornata del campionato di Serie A.