Napoli | giovedì la sfida scudetto a Udine | la gara potrebbe cambiare orario

Se la Juve vince entrambe le partite, ilpuo' laurearsi campione giovedi' sera, vincendo a Udine. Se la Lazio vince con Sassuolo e la Juve non vince entrambe le partite, albasta il ..." Festa rimandata per il, che pareggia per 1 - 1 in casa con la Salernitana senza riuscire a conquistare i tre punti ... Gli uomini di Spalletti torneranno in camposera a Udine: ...E la Rai - ci informa tuttomercatoweb - avrebbe messo sull'attenti sulla possibilità che Udinese -(in programmasera alle 20.45 e che potrebbe dare lo scudetto agli azzurri) venga ...

E ora il Napoli quando può vincere lo scudetto Ecco tutte le combinazioni La Gazzetta dello Sport