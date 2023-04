Napoli festa scudetto | tra ironia e sfottò | La Juve è la più bersagliata -VIDEO

(Di domenica 30 aprile 2023)pronta alla possibile: tifosi in corteo verso lo stadio tra, lantus è la più. La partita trae Salernitana si avvicina e già le strade del capoluogo campano si stanno riempiendo di tifosi in attesa della possibiledegli azzurri. La situazione sembra essere molto favorevole per il, in quanto la vittoria contro la Salernitana, combinata con un pareggio o una sconfitta della Lazio contro l’Inter, sarebbe sufficiente per garantire aritmeticamente la vittoria del campionato.: CORTEO DI TIFOSI VERSO IL MARADONA In vista di questa occasione storica, gli ultras del ...

... neanche il vivere un momento dicome un momento di scontro, tensione, agitazione. Tanto di cappello alper aver vinto sul campo il proprio scudetto, in un campionato mediocre come il ...I biancocelesti sono fuori da tutte le coppe e possono allungare sulla Juventus impegnata nell'insidiosa trasferta di Bologna, oltre che rovinare l'oramai imminentescudetto del. Simone ...Commenta per primo Se i tifosi delstanno preparando laper lo scudetto in arrivo - in caso di non vittoria della Lazio a San Siro contro l'Inter può arrivare già oggi se la squadra di Spalletti dovesse battere la ...

Napoli, è già festa nei quartieri: un finto Maradona palleggia tra i fumogeni. E spunta Roberto Fico Repubblica TV

Tutta Napoli è già in festa: clima di gioia a poche ore dalla sfida con la Salernitana. Atmosfera da brividi in attesa dello Scudetto ...(ANSA) - NAPOLI, 30 APR - Una voragine si è aperta nella mattinata di oggi in piazza Lala, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, a poche centinaia di metri dallo stadio Maradona dove alle 15 si ...