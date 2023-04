Napoli | festa scudetto rimandata La Salernitana 1-1 gela il Maradona

La Salernitana rovina lascudetto del. Al Maradona, dopo la sconfitta della Lazio a San Siro, la squadra di Luciano Spalletti non va oltre l'1 - 1 contro la formazione di Paulo Sousa, espulso nel finale. Al gol ...scudetto:la prossima giornata di serie A Le combinazioni Lascudetto delè rimandata: il gol di Dia ha scombinato tutti i piani per celebrare il terzo tricolore nella ...scudetto, laquando Juventus, Lazio, calendario... LE COMBINAZIONI Un primo tempo dominato dalche raramente, però, riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Ochoa. Al ...

Napoli, è già festa nei quartieri: un finto Maradona palleggia tra i fumogeni. E spunta Roberto Fico Repubblica TV

Il Napoli non va oltre il pari al Maradona contro la Salernitana e deve rimandare la festa per l’aritmetico Scudetto: 1-1 il risultato finale. 16:55 - FINISCE QUI! 90'+3 - ...Il giornalista napoletano Umberto Chiariello, deluso per la mancata festa Scudetto degli azzurri, ha espresso un desiderio nel corso di Campania Sport su Canale 21. Ecco quanto ripreso ...