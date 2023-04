Napoli | festa scudetto rimandata | i tifosi si ritirano con tristezza VIDEO

Poi c'è la reazione della Salernitana e il gol di Dia che gela lo stadio e rimanda di qualche giorno ladele della città.solo rimandata per il, al quale non è bastato il pari contro la Salernitana al 'Maradona' per conquistare aritmeticamente lo scudetto con sei giornate di anticipo. Un altro ...rimandata per il, a cui non è bastato il pari al Maradona contro la Salernitana per festeggiare aritmeticamente lo scudetto nonostante il ko della Lazio in casa dell'Inter . I ...

LIVE Napoli, festa rimandata La Gazzetta dello Sport

Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alla vigilia del match che potrebbe assegnare lo scudetto al Napoli Ad un passo dallo scudetto. Domani il Napoli potrebbe cucirsi in maniera… Leggi ...Il volto di Luciano Spalletti è più che espressivo dopo la mancata vittoria, infatti, è stata rinviata la festa a Napoli dopo il pareggio interno allo stadio Maradona. Dopo la sconfitta della Lazio, ...