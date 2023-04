Napoli | festa rovinata dalla Salernitana | quanti punti mancano per lo scudetto

(Di domenica 30 aprile 2023), che gioca una grande partita e con Dia pareggia i conti al Maradona dopo il vantaggio di Olivera. E allora, nienteazzurro, almeno non per oggi. Maalper lo? La risposta è semplice, ma tiene conto adesso di due squadre, la Lazio e anche la Juventus che torna in corsa. Nel raffronto con i biancocelesti, serve solo un punto alla banda Spalletti, mentre nei confronti dei bianconeri ci sono dueda conquistare per l’aritmetica. Dunque alservono due, a patto che la Juve vinca stasera col Bologna, in caso contrario solo un punto. Ovviamente, gli azzurri possono festeggiare ...

Paolo Sorrentino, regista Premio Oscar e grande tifoso del, partecipa così alla grandedella sua città in trepidante attesa per la conquista del titolo della squadra di Spalletti. "Ho ......data a. Fino a ieri rimaneva il 10 maggio, giorno del primo storico scudetto, ma questo 30 aprile rimarrà a lungo e per generazioni nella testa dei napoletani per la delusione di una...ovunque. Anche la messa della domenica è l'occasione giusta per sventolare le bandiere azzurre e cantare in coro, non le canzoni religiose, ma quelle da stadio, ovviamente in modo ...

Napoli, è già festa nei quartieri: un finto Maradona palleggia tra i fumogeni. E spunta Roberto Fico Repubblica TV

La festa scudetto del Napoli è rimandata. La vittoria dell’Inter sulla Lazio per 3-1 ha dato ai partenopei il primo matchpoint ma questo non è bastato. Il derby campano contro la Salernitana è finito ...La Salernitana rovina la festa del Napoli. Nonostante la Lazio sia stata battuta dall'Inter infatti la compagine di Spalletti non è riuscita a vincere contro quella di Sousa. Al Maradona il gol di ...