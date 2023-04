Napoli | festa rinviata

(Di domenica 30 aprile 2023) Dopo la vittoria dell'Inter sulla Lazio per 3 a 1, la conquista del terzo scudetto per il, oggi, sembra più probabile. I partenopei oggi, nel derby campano, affrontano la Salernitana e, ...

Paolo Sorrentino, regista Premio Oscar e grande tifoso del, partecipa così alla grandedella sua città in trepidante attesa per la conquista del titolo della squadra di Spalletti. "Ho ......data a. Fino a ieri rimaneva il 10 maggio, giorno del primo storico scudetto, ma questo 30 aprile rimarrà a lungo e per generazioni nella testa dei napoletani per la delusione di una...ovunque. Anche la messa della domenica è l'occasione giusta per sventolare le bandiere azzurre e cantare in coro, non le canzoni religiose, ma quelle da stadio, ovviamente in modo ...

La Salernitana rovina la festa del Napoli. Nonostante la Lazio sia stata battuta dall'Inter infatti la compagine di Spalletti non è riuscita a vincere contro quella di Sousa. Al Maradona il gol di ...Il Napoli pareggia 1-1 in casa contro la Salernitana, non approfitta del regalo dell'Inter che ha battuto la Lazio e deve rimandare la festa scudetto probabilmente giovedì sera a Udine. Di Lorenzo e c ...