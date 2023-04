Napoli | festa rinviata | il gesto dei tifosi a fine partita

Finisce 1 - 1 e lascudetto delè rimandata. Il tabellino di- Salernitana 1 - 1 62' Olivera (N), 84' Dia (S)(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera (36' ......a Salerno all'esterno dello stadio Arechi per accogliere la Salernitana al rientro dae ... Laa Salerno era cominciata già dopo il triplice fischio con caroselli di auto che hanno sfilato ...Dopo il pareggio contro la Salernitana , lascudetto delè stata rimandata. Oraocchi puntati sulla partita contro l'Udinese di giovedì 4 maggio. Nelle ultime ore è emersa la possibilità che il match della Dacia Arena possa essere ..

Napoli, è già festa nei quartieri: un finto Maradona palleggia tra i fumogeni. E spunta Roberto Fico Repubblica TV

A Dazn: «I ragazzi stanno molto bene, c’era il rischio che la partita cominciasse ieri sera a mezzanotte. C’è da prendere le decisioni giuste per la gara» Prima di scendere in campo contro la Salernit ...Sono partiti già nelle scorse ore i festeggiamenti per la conquista del terzo titolo napoletano. Gli azzurri sono veramente a un passo dalla vittoria dello scudetto della Serie A 2022-2023.