Napoli | dopo la tristezza iniziale i tifosi tornano a cantare per strada VIDEO

(Di domenica 30 aprile 2023) Il pareggio delnon ha confermato la certezza matematica dello scudetto, ma alcuninon si sono lasciati travolgere troppo dalla delusione. In alcuni quartieri, come il vomero, c’è chi canta e sorride, pronto a godersi un lunedì di festa e una squadra che è a un soffio dalla certezza matematica. Aspettando la sfida contro la Juve, ilpuò cullarsi dei 18 punti di vantaggio e, chi ha cantato per tutto il giorno, ritorna a sorridere,e ballare sulle note delle canzoni più amate. L'articolo ilsta.

La Salernitana rovina la festa scudetto del. Al Maradona,la sconfitta della Lazio a San Siro, la squadra di Luciano Spalletti non va oltre l'1 - 1 contro la formazione di Paulo Sousa, espulso nel finale. Al gol di Olivera al 62' ...Un uomo è stato accoltellato auna lite nata per motivi di viabilità mentre andava allo stadio per la partita con la Salernitana. L'uomo, visitato all'ospedale San Paolo, ha riportato ferite guaribili in una decina di ...Facciamo un passo indietro, all'inizio della sua carriera nelle magistratura italiana,la ... biografia e carriera Federico Cafiero de Raho nasce ail 18 febbraio 1952. Si iscrive all' ...

Napoli-Salernitana, uomo accoltellato dopo una lite Corriere dello Sport

Napoli, sfottò dei tifosi della Salernitana per la festa scudetto rimandata: "Dalla mano de Dios (maradona) al piede di Di" ...L'allenatore dei campani ha parlato al termine della partita giocata al Maradona contro la squadra di Spalletti ...