Napoli | dopo la mano di Dios quella di Dia | festa scudetto rimandata | ecco a quando

l'intervento delle forze dell'ordine, deflusso regolare Momenti di tensione fra polizia e alcuni tifosi fuori dallo stadio Maradona al termine della partita trae Salernitana, terminata 1 -.... La Salernitana rovina la festa scudetto del. Al Maradona,la sconfitta della Lazio a San Siro, la squadra di Luciano Spalletti non va oltre l'1 - 1 contro la formazione di Paulo Sousa, espulso nel finale. Al gol di Olivera al 62' ...In sintesi: ilvince il campionato se…Vince; fa un punto e la Juve non vince una fra Bologna e Lecce; vince senza giocare se la Juve non vince una delle due, e Lazio non vince contro il ...

Spalletti in conferenza stampa: le parole in diretta dopo Napoli-Salernitana Corriere dello Sport

(Adnkronos) – Momenti di tensione fra polizia e alcuni tifosi fuori dallo stadio Maradona al termine della partita tra Napoli e Salernitana, terminata 1-1. Il pareggio costringe gli azzurri a rinviare ...Queste le parole in conferenza stampa di Paolo Sousa, allenatore della Salernitana, dopo la gara pareggiata 1-1 allo stadio Maradona contro il Napoli.