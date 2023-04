si prepara al suo terzo scudetto della storia del campionato di Serie A. I tifosi sono in strada, striscioni e stendardi colorano la città. E poi i cori. "Campione" è il leit motive della mattinata. E i sostenitori della squadra di Spalletti si sono ritrovati, oggi, sotto il murale del loro idolo indiscusso, Diego Armando Maradona.Sie si balla fuori al Maradona in attesa del risultato di Inter - Lazio, propedeutico alla conferma matematica dello scudetto Sale l'attesa per la vittoria dello scudetto del. Mentre la ...è in pieno delirio di gioia. All'esterno del Maradona sie si balla, circondati dalla luce blu dei fumogeni, una fiumana di gente che si dirige verso l'impianto, bancarelle stracolme di ...

Napoli canta sotto il murale di Maradona La Stampa

Napoli, fiume di tifosi alla stazione metro Toledo. Immagini suggestive e da brividi: tutti in coro per la squadra partenopea ...Fiume di tifosi del Napoli alla stazione metro Toledo: immagini da brividi, tutti in coro cantano "Sarò con te" ...