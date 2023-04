Napoli | anziana lancia candeggina con pompa su tifosi azzurri rumorosi | un ricoverato

Leggi su sportface

(Di domenica 30 aprile 2023) Finisce in tragedia al’euforia che non si è sopita nonostante la mancata aritmetica dello scudetto quest’oggi. Nella serata di ieri, come riportano alcune pagine Instagram sui social con dei video, una signora, parrebbe usando unadi sua proprietà, ha deciso di “punire” itropposotto casa sua innaffiandoli con un intruglio a base di acqua e. Secondo quanto riportato, un tifoso sarebbe finito in ospedale per i postumi del contatto della sostanza con la pelle. SportFace.