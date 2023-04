Napoli | accoltellato un uomo durante i festeggiamenti | cosa è successo

Un uomo è statodopo una lite nata per motivi di viabilità mentre andava allo stadio per la partita con la Salernitana. L'uomo, visitato all'ospedale San Paolo, ha riportato ferite guaribili in ...- Brutte notizie arrivano da. Un uomo è stato infattial torace (lato destro) , al culmine di una lite per la viabilità. Quest'ultimo si stava recando allo stadio Maradona, per la partita dei partenopei ...Un uomo è statodopo una lite nata per motivi di viabilità mentre andava allo stadio per la partita con la Salernitana. L'uomo, visitato all'ospedale San Paolo, ha riportato ferite guaribili in ...

Uomo accoltellato prima di Napoli-Salernitana dopo una lite per motivi di viabilità Fanpage.it

Arrivano però brutte notizie dal capoluogo campano, nel pomeriggio infatti un uomo di 38 anni è stato accoltellato mentre si recava allo stadio. Bruttissimo episodio a Napoli nel pomeriggio. I festeggiamenti per l'aritmetica vittoria dello scudetto sono rimandati dopo l'1-1 della squadra di Spalletti contro la Salernitana.