Napoli a un passo dallo Scudetto | Sarri non rovina la festa | che cosa manca ora a Spalletti per chiudere il campionato

Con ilormai a undal suo terzo scudetto della storia, Diego Armando Maradona Jr ha parlato a Sky TG24 ricordando il padre , ed evidenziando quanto fosse ancora legato alla città partenopea: '...Vicino ai giocatori, idolo dei tifosi, lo speaker non regge all'emozione del terzo scudetto a une scoppia in lacrime in diretta Tv. Scudettodiretta, 0 - 0 con la Salernitana: basta una ...Davanti all'installazione, distante pochi metri dalla Stazione centrale di, turisti e ... Manca soltanto un, possono bastare 90', al grande traguardo dello scudetto e per l'allenatore ...

Inter-Lazio 3-1: Scudetto del Napoli a un passo. La squadra di Inzaghi al 4° posto con Milan e Roma RaiNews

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Finisce 0-0 il primo tempo tra Napoli e Salernitana, non si sblocca il match del Maradona. Squadre negli spogliatoi. 45' - L'arbitro concede un minuto di recupero. 43' - Di Lorenzo riceve sul lato des ...