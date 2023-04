Musica cubana famosa | canzoni hits top 10 di aprile 2023

Leggi su lopinionista

(Di domenica 30 aprile 2023) In vetta alla classifica diper la salsaTirso Duarte con “Pa’ Cali”, sul podio anche Pupy y Los Que Son Son e Dorgeris Alvarez Ft. Alexander Abreu Tirso Duarte è il protagonista della classifica del mese diper la salsa. Lo scorso 13ha pubblicato il singolo “Pa’ Cali (Somos Una Ola de Candela)“. Il videoclip molto variopinto mostra spaccati della città con il verde come colore prevalente tra natura e il fluo del completo del cantante. Altra novità del mese in seconda posizione. Parliamo di Pupy y Los Que Son Son in “Ponte Pa La Cosa (Colabora)” al momento solo audio. Chiude il podio il singolo già apprezzato lo scorso mese di Dorgeris Alvarez Ft. Alexander Abreu dal titolo “El corazón no miente“. Un interessante duetto in una salsa romantica ...