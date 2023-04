Moviola Napoli-Salernitana | l’episodio chiave del match

(Di domenica 30 aprile 2023)arbitraledelvalido per la 32esima giornata di Serie A:delladeltra, valido per la 32esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l’arbitro Marcenaro.DEL

Il match valido per la 32esima giornata di Serie A trae Salernitana: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca Allo Stadio Maradona,e Salernitana si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie ...Alle 17.00 collegamento con Alberto Bigon, allenatore dell'ultimocampione d'Italia, per ... A seguire, ladi Filippo Grassia. Il match delle 20.45, Torino - Atalanta sarà raccontato da ...Gol annullato, dopo OFR ("In Campo"), per precedente fallo di Milik su Lobotka. 90', segna ... Ilsembra quasi sempre dover giocare con un altro regolamento. 24', manca un rosso. Per un ...

Moviola Napoli-Milan: gli episodi e le decisioni VAR Goal.com

A San Siro, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Inter e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La Lazio affronta l’Inter a San Siro in un match chiave ne ...Il match valido per la 32esima giornata di Serie A tra Napoli e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Maradona, Napoli e Salernitana si affrontano nel match valido ...