Moviola Inter-Lazio | proteste irricevibili sul gol del 2-1

(Di domenica 30 aprile 2023)ha avuto Guida come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 3-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Torre Annunziata, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Marco Guida voto 6. Solo la seconda in questa Serie A, complici due infortuni, ma riesce a cavarsela. Al quarto d’ora Nicolò Casale, già richiamato, è graziato dal giallo per un fallo su Henrikh Mkhitaryan che l’aveva saltato. Il cartellino se lo prende invece Mattia Zaccagni al 20’ per aver dato un pestone a Nicolò Barella. Annullato al VAR il vantaggio all’, per un fuorigioco (che c’è) di Joaquin Correa sul filtrante di Marcelo Brozovic prima di servire ...

Il match valido per la 32esima giornata di Serie A trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca Allo Stadio Giuseppe Meazza,e Lazio si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie ...Commenta per primo Nel lunch match della 31esima giornata si affrontanoe Lazio. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali controversi.- LAZIO h. 12.30 Arbitro : Guida Assistenti : Galetto - Di Iorio Quarto ufficiale: Pairetto VAR : Chiffi AVAR : Ayroldi 8' - Correa scappa in contropiede, Casale lo stende ma per Guida il fallo ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 32esima giornata di Serie A:- Lazio L'episodio chiave delladel match tra- Lazio, valido per la 32esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l'arbitro Guida. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Inter-Lazio, rivivi la MOVIOLA: annullato un gol ai nerazzurri. Proteste su due reti interiste | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

È Marco Guida l'arbitro scelto per dirigere Inter-Lazio, match valido per la 32a giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata ha come assistenti Galetto e Di ...[themoneytizer id=”99064-6] Quest’oggi alle 12:30 si è giocato il primo anticipo di questa domenica tra Inter e Lazio, una gara fondamentale per l’accesso in Champions League. La partita è stata arbi ...